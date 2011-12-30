〔中国企业〕三峡集团与葡萄牙EDP希望成为全球领先的清洁能源公司

路透里斯本12月30日电---中国长江三峡集团董事长曹广晶周五在签署购买葡萄牙公用事业公司EDP(EDP.LS)21%股份的协议之後表示,三峡集团和EDP的目标是成为一家全球领先的清洁能源公司.

曹广晶在签约仪式上也表示,这次合作将成为中葡企业之间未来更加紧密合作的桥梁,尤其是在贸易、金融和旅游产业方面.该交易还包括中方在葡萄牙更广泛经济领域中进行投资.

根据欧盟/国际货币基金组织(IMF)总额780亿欧元的纾困条款,葡萄牙政府作为EDP的最大股东,同意出售其在EDP持有的股份.该纾困协议也要求对其他资产进行私有化.

中国三峡集团为一家国有企业,除了负责三峡大坝的运营之外,该公司还运营其他项目.该公司拥有数目众多的子公司,其中包括上市公司长江电力(600900.SS).三峡大坝是全球最大的水力发电项目.(完)