〔中国企业〕三峡集团与葡萄牙EDP希望成为全球领先的清洁能源公司

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透里斯本12月30日电---中国长江三峡集团董事长曹广晶周五在签署购买葡萄牙公用事业公司EDP(EDP.LS)21%股份的协议之後表示,三峡集团和EDP的目标是成为一家全球领先的清洁能源公司.
曹广晶在签约仪式上也表示,这次合作将成为中葡企业之间未来更加紧密合作的桥梁,尤其是在贸易、金融和旅游产业方面.该交易还包括中方在葡萄牙更广泛经济领域中进行投资.
根据欧盟/国际货币基金组织(IMF)总额780亿欧元的纾困条款,葡萄牙政府作为EDP的最大股东,同意出售其在EDP持有的股份.该纾困协议也要求对其他资产进行私有化.
中国三峡集团为一家国有企业,除了负责三峡大坝的运营之外,该公司还运营其他项目.该公司拥有数目众多的子公司,其中包括上市公司长江电力(600900.SS).三峡大坝是全球最大的水力发电项目.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。