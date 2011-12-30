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市场报道 | 2011年 12月 30日 星期五 22:49 BJT

〔美国股市〕开盘基本持平,因投资者等待明年方再押注

路透纽约12月30日电---美国股市周五开盘基本持平,因投资者等进入明年後才开始大举押注.周五是2011年最後一个交易日.

道琼工业指数.DJI开盘跌17.33点,或0.14%,报12,269.71点.标准普尔500指数.SPX跌1.26点,或0.10%,报1,261.76点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌3.37点,或0.13%,报2,610.37点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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