〔表格〕美国12月22日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿12月30日电---美国农业部(USDA)公布12月22日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 431.2 0.0 447.9 0.0 19,459.7 25,586.4
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.5 90.2
玉米 318.8 26.4 408.4 26.9 24,371.9 25,955.2
高粱 -1.0 0.0 13.0 0.0 534.2 1,810.6
大豆 662.7 0.5 723.1 0.5 23,838.3 34,912.0
豆粕 51.1 0.0 71.6 0.0 3,987.9 4,756.0
豆油 2.2 0.0 3.0 0.0 163.0 946.8
皮马棉 11.7 0.0 14.9 0.0 415.3 411.1
陆地棉 77.9 17.6 97.5 17.6 9,889.5 13,540.6
稻米 83.8 0.0 84.0 0.0 1,605.6 2,246.2 (完)
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--编译 王洋; 审校 许娜
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