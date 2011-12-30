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市场报道 | 2011年 12月 30日 星期五 23:01 BJT

〔表格〕美国12月22日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿12月30日电---美国农业部(USDA)公布12月22日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 431.2 0.0 447.9 0.0 19,459.7 25,586.4

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.5 90.2

玉米 318.8 26.4 408.4 26.9 24,371.9 25,955.2

高粱 -1.0 0.0 13.0 0.0 534.2 1,810.6

大豆 662.7 0.5 723.1 0.5 23,838.3 34,912.0

豆粕 51.1 0.0 71.6 0.0 3,987.9 4,756.0

豆油 2.2 0.0 3.0 0.0 163.0 946.8

皮马棉 11.7 0.0 14.9 0.0 415.3 411.1

陆地棉 77.9 17.6 97.5 17.6 9,889.5 13,540.6

稻米 83.8 0.0 84.0 0.0 1,605.6 2,246.2 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋; 审校 许娜

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