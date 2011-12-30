〔香港个股〕中通服拟以每10股获发2股供股计划筹资约29.9亿元人民币

路透香港12月30日电---中国通信服务股份有限公司(0552.HK)周五向香港联交所提交的声明显示,提议按每10股获发2股供股筹资约29.9亿元人民币(合4.732亿美元),低於之前经修订後筹资40亿元人民币的目标.供股所筹资金将用於在中国和海外拓展业务.

中通服在声明中表示,建议以每股H股供股股份3.19港元之价格发行3.9857亿股H股,及以每股内资股供股股份2.95元人民币之价格发行7.5577亿内资股.

中通服建议的H股供股价格较周五该公司H股3.50港元的收盘价折让8.9%.

声明表示,股东所持每10股股票将获发2股供股.

股市市况疲弱迫使中通服多次降低其筹资目标.

中通服在5月表示,目标透过供股计划集资多至40亿元人民币,低於3月时原本预期的筹资60亿元人民币.

中通服H股从年初迄今累计下跌约24%,同期恒生指数.HSI下滑20%.

中通服表示,H股供股将由中信证券承销.

中通服补充说,其最大股东中国电信(0728.HK)将全额认购供股计划分配的内资股供股股份.(完)

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