〔英国债市〕10年期英债收益率触新低,受量化宽松前景和欧债危机提振

路透伦敦12月30日电---10年期英国公债周五触及纪录新低,因英国央行料进行更多资产购买的前景以及欧元区债务危机提振英债.市场交投清淡.

过去一年中,投资者寻求利用相对安全的英债避险,这令英债在主要经济体公债中表现较为出色.鉴於欧债危机悬而未决,并且英国央行可能进一步实施量化宽松政策,2012年英债表现料再创佳绩.

"英债市场的主要推动力是进一步量化宽松前景,"Lloyds策略师Vatsala Datta称,周五走势主要受清淡交投影响."此时此刻,市场上没有卖家."

今日10年期英债收益率GB10YT=RR一度跌至1.930%下方的纪录低位,收盘几无变动,报1.977%.

英债较可比德债收益率利差走阔3个基点至13个基点.3月英债期货FLGH2下跌11个跳动点,报116.95.稍早曾一度触及合约高位117.39.

2011年英债在多国公债中表现明显胜出,年初至今回报率达到16%,受助于英国央行量化宽松和政府的审慎财政政策.

Datta表示,2012年英债预计将受到良好支撑."美国数据改善,这令美国公债承压."她说."而德债方面,有人担心德国可能会成为为其他(欧元区)国家放贷的最後借款人."

不过,主要的推动因素将是英国央行的公债购买操作.该行10月时将购买规模扩大750亿英镑至2,750亿英镑,以对抗经济衰退风险再起.

周五数据显示,英国12月房价下跌,这表明楼市短期内不会成为低迷经济的驱动因素.

IHS Global Insight分析师Howard Archer预计,2012年英国经济成长料在0.3%,低於政府预估的0.7%.但他警告称,若欧债危机恶化,则该国经济或将萎缩.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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