〔欧元债市〕德债有望录得近20年来最佳年度表现,因市场寻求规避风险

* 德债有望录得21年来最佳年度表现

* 预计明年初仍将受良好追捧,因欧债忧虑犹存

* 意大利公债仍承压,今年表现较差

路透伦敦12月30日电---10年期德国公债收益率周五有可能录得至少1990年以来最高年度降幅,明年初预计市场将对德债有进一步需求,因投资者仍寻求避险.

根据路透数据,10年期德国公债收益率DE10YT=RR持平於1.843%,2011年降幅达到近40%,2008年金融危机顶峰时期的德债降幅相形见绌.

避险公债预计明年初将延续上佳表现,有关意大利融资成本的担忧增添压力.该国明年4月底前面临约1,000亿欧元的公债回赎和票息支付.

"至少在明年第一季,德债表现要明显好於其他欧元区国家,"德意志银行分析师David Schnautz说.

新年中,德国和法国将在下周三和周四标售首批公债.意大利和西班牙将在随後一周启动标售.

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评级机构标准普尔预计将在1月时决定是否下调欧元区15国债信评等,其中包括入列负面观察名单的德国和法国.

3月德债期货FGBLH2下跌7个跳动点,报138.85,此前曾测试周四高点138.96.

未来几个月对於欧元区而言将至关重要,德债或仍将受到较多追捧,并可能挑战新高,但涨幅或许不及2011年.

如果政策制定者勉力控制住欧元区危机,则德债收益率将与风险胃纳一并上扬,因任何危机解决方案都意味着德国将承担更多该地区的债务负担.

意大利公债周五稍早持稳,周四时该国公债标售不尽如人意,欧洲央行(ECB)曾进入二级市场帮助稳定收益率.

根据Markit iBoxx指数.QW4U,较长期意大利公债今年位於表现最差资产之列,总回报率为负11%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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