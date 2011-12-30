〔欧洲汇市〕英镑兑欧元攀升,兑美元2012年可能收跌

* 欧元/英镑回落0.5%,逼近11个半月的低位

* 交易商称交投清淡,英国市场提前休市

* 分析师:英镑2012年将遭遇抛售,但其AAA评级可能扶助英镑走势

路透伦敦12月30日电---英镑兑普跌的欧元周五上涨,接近11个半月高点,因对欧元区债务危机将在2012年恶化的忧虑促使投资人在今年最後一个交易日抛售欧元.

欧元兑英镑EURGBP=D4日内下跌0.5%至0.8363英镑,接近上周触及的0.8302英镑,这是1月以来首见的低位.英镑兑美元GBP=上扬0.3%,至日高1.5475美元.

由於多数交易商已经离场度假,汇市的波动幅度被放大.英国金融市场周五将提早收市,周一将休市.

尽管英镑兑欧元今年上涨,但兑美元走势挣扎;美元在2011下半年表现出众,因欧元区前景的担忧已引发一波转投美元的避险潮.

这在过去数月打压了包括英镑在内的较高风险资产,英镑兑美元本年度料收在两个半月低位附近,年内迄今已跌大约1%.

欧元兑英镑今年已跌近2.5%.英镑兑一篮子货币本年有望录得1.2%涨幅,上周英镑贸易加权指数已触及10个月高位81.70.周五报80.9.

众多市场人士认为,若欧洲领导人未能在解决债务问题上取得进展,则将不利於英国金融业,进而可能让英镑兑美元明年承受更多抛压.

英国央行明年进一步购买资产的可能性与日俱增,亦被认为是利空英镑的因素.

但部分分析师称英镑可能寻获一些支撑,不单是兑欧元,兑美元也同样如此,因美国政府难就预算问题达成一致且经济成长迟滞,导致财政局面不稳,使美元面临风险.

荷兰国际集团(ING)预计明年第一季英镑兑美元跌至1.52美元,而再过六个月又将反弹至1.56美元附近.

ING的汇市策略师Levinson表示,尽管英国经济可能因欧债危机恶化而受到拖累,但如果在其他欧洲国家可能失去AAA评级的情况下,英国能保住其最高评级,英镑可能因海外投资者的避险资金流而受益.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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