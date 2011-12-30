〔欧洲股市〕收涨,但今年录得三年来最大年度跌幅

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%

* 该指数录得三年来最大年度跌幅

* 欧元区银行股劲跌37.6%

路透伦敦12月30日电---欧洲股市周五收涨,但今年录得金融危机爆发以来的最大年度跌幅,因欧元区债务紧张局势令金融业承压,且令脆弱的经济复苏面临脱轨的威胁.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.87%,报1,001.39点,但成交量不及90日均值的四分之一,因英国和德国市场在新年长周末前提前休市.

今日周期股上涨,由建筑股.SXOP和保险股.SXIP领升,因这些板块延续年底升势,受助於近期美国公布一系列良好的经济数据.

FTSEurofirst 300指数今年累积回落10.7%,为自2008年以来最大年度跌幅,周期股跌幅居前,因政府的撙节举措和欧元区的信贷紧缩限制了经济成长.

在宏观因素驱动的交易环境下,基本金属资源类股.SXPP今年累计下挫30%,汽车股.SXAP跌24.1%.

"这是一个典型的单一因素去动的市场.已记不起市场不仅受单一冒险或避险交易驱动时的情景了,"BNP Paribas Investment Partners的欧洲股市首席投资长Andrew King表示.

在区内债务危机中有最大敞口的欧元区银行股跌幅最大,今年累积回落37.6%.

英国富时100指数.FTSE收高0.1%,报5,572.28点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.85%,报5,898.35点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.03%,报3,159.81点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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