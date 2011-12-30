〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货2011年收高2.9%,为连续第三年上涨

路透12月30日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货2011年收高2.9%,受助於炎热和干燥气候威胁阿根廷玉米作物引发的12月末大涨.阿根廷是全球第二大玉米出口国.

尽管玉米录得连续第三年上扬,且是过去七年中第六年上涨,市场仍较6月时触及的纪录高位每蒲式耳7.99-3/4美元低19%.

投资者夏季时大量入市购买,造成合约价格升至纪录高点,当时美洲中心地带天气变得炎热及干燥,令稍早作出的2011年玉米收成将创纪录的季节性展望降温.

不过今年下半年玉米价格开始下跌,因投资者意识到作物年产量"令人满意",同时欧元区债务危机也拖累市场.玉米市场11月时因明富环球(MF Global)MF.N破产而再度受到重创.

相对2010年时创下的52%升幅,今年玉米市场录得的2.9%涨幅可谓是相形见绌.当年市场预计玉米供给减少,同时来自乙醇、活牲畜及出口方面的需求过热.

2012年中,做多玉米的投资人将关注阿根廷玉米产量减少,以及有关美国玉米供给将在年底跌至16年最低的预估.

做空玉米的投资者则将关注2012年美国农户玉米种植面积达到67年来最高、美国乙醇生产补贴到期以及该国玉米出口减少.出口量或将削减,因目前主要国际进口商能够从非传统供应商获得价格更为低廉的饲料用小麦和玉米.

CBOT-3月玉米合约CH2收高8-1/2美分,报每蒲式耳6.46-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为155,417口.(完)