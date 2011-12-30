〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货2011年收跌17.8%,因库存充裕限制需求

路透12月30日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货2011年收跌17.8%,为过去四年来第三年收跌,因全球库存充裕限制人们对美国小麦的需求.

近月合约周五收涨8美分,报每蒲式耳6.53-1/4美元,以强劲基调结束今年,因投资者回补空头.小麦期货自去年底触及的每蒲式耳7.94-1/4美元回落,跌势持续一年,创下2008年以来最大单年百分比跌幅.

小麦期货在12月後半月的大多数时间内上扬,因投资者临近2012年时回补空头以限制曝险.在2011年最後10个交易日中,小麦价格有九天都上涨.

充裕的供应料将在2012年全年打压小麦价格.美国大平原主要种植区湿度充足已令人们预计明年将丰产.

CBOT-3月期麦WH2收涨6-3/4美分,报每蒲式耳6.52美元.

CBOT小麦预估成交量为51,300口.(完)