〔纽约期市〕2011年棉花期货大跌逾36.6%,为今年表现最差商品

路透纽约12月30日电---2011年棉花期货较去年大跌36.6%,成为表现最差的商品市场,因创纪录价格提振产量并打压需求,同时全球经济步履蹒跚也令投资者退避三舍.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2周五结算价报每磅91.80美分,高於上日的91.63美分,但距离3月触及的2.20美元上方的纪录高位还相距甚远.

自2010年12月31日到本周五,期棉大幅下挫了36.6%,当时棉花收在每磅1.4481美元.去年棉花期价暴涨逾90%,是表现第二好的市场.

ICE Futures数据显示,未平仓合约在2月9日达到223,405口的高位.

ICE数据显示,7月时,未平仓量跌至一年低位,为约134,000口.年底时接近150,000口,较2011年高位下挫了逾30%.

2012年的棉花需求仍是个疑问,特别是此前美国农业部(USDA)和业界出版物Cotlook下调了2011/12年全球消费预估.

较低的棉花价格可能会导致种植面积减少,不过如果需求疲弱,分析师认为价格仍将受挫.(完)