〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货今年下跌13.7%,结束两年升势

路透12月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货2011年录得三年来首年下跌,下挫13.7%,交易商说,因美国大豆出口放缓及全球经济成长转弱.

CBOT-1月大豆合约SF2收升11美分,报每蒲式耳11.98-1/2美元,因交易商回补空头及投资人担心南美种植天气.

今年近月大豆合约从2010年收报13.93-3/4美元下滑,录得2008年来首年收低,当年下跌18.9%.

对美国大豆库存下跌的担忧提振市场在8月升至14.56美元的近三年高位,因种植减少和夏天炎热,令分析师预期这将导致美国大豆产量降至三年低位.

不过近几个月CBOT大豆价格回落,受巴西出口竞争打压,巴西预料在2011/12收获年度超前美国,成为全球最大的大豆出口国.

担忧全球经济衰退亦打压市场,驱使投资者离开商品市场,且可能令发展中国家对大豆的需求增长放缓.

2012年近月大豆合约前景将取决於南美种植天气.担忧巴西南部和阿根廷天气干燥扶助提振CBOT大豆期货在12月上涨6.3%,缩减年内的跌幅.

CBOT-1月豆油合约BOc1收升0.95美分,至每磅52.09美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收涨2.8美元,报每短吨309.4美元.

今日CBOT大豆预估成交量为123,294口,豆油为58,219口,豆粕为41,469口.

以下为CBOT农产品期货在2024GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 646.50 8.50 1.3% 2.8%

CBOT大豆Sc1 1198.50 11.00 0.9% -14.0%

CBOT豆粕SMc1 309.40 2.80 0.9% -16.4%

CBOT豆油BOc1 52.09 0.95 1.9% -9.8%

CBOT小麦Wc2 652.75 7.50 1.2% -17.8%

CBOT稻米RRc1 1460.50 35.50 2.5% 4.4%

欧盟小麦BL2X1 202.75 -0.50 -0.3% -19.7%

美国原油期货CLc1 99.18 -0.47 -0.5% 8.5%

道琼工业指数.DJI 12,240 -47 -0.4% 5.7%

现货金XAU= 1562.24 16.84 1.1% 10.1%

欧元/美元EUR= 1.2941 -0.0018 -0.1% -3.0%

美元指数.DXY 80.2470 -0.2400 -0.3% 1.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1738 -49 -2.7% -2.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)