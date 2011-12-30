〔纽约汇市〕欧元兑日圆触及10年低位,2012年走势料更为艰难

* 欧元兑美元2012年料将延续跌势

* 欧元兑日圆跌破100日圆,为十年来首次

* 人民币兑美元今年收在纪录高位

路透纽约12月30日电---欧元周五结束其历史上走势最为震荡的一年,兑日圆跌至100日圆之下的10年低位,兑美元亦很难守住涨幅,交易商预计2012年将延续这一趋势.

欧元兑日圆下跌0.9%,报99.77日圆,今年看似将收跌逾8%.

欧元兑美元表现略好,自2011年开年以来累计下跌3.1%,但今年每日走势大多异常波动.

欧元兑美元自1月的约1.33美元上扬,5月前跳涨至1.4939美元,之後开始稳步回落,因始于希腊和爱尔兰等较小国家的欧元区债务危机蔓延至意大利和西班牙等较大的核心国家.

周五,欧元兑美元EUR=报1.2958美元,较本周稍早所及2011年低位高约1美分.

"鉴於今年收在1.30美元之下,欧元未来的走向看似已设定,"独立投资者及Gartman Letter作者Dennis Gartman写道.

他预计,2012年初欧元兑美元将跌向1.20美元,"因欧洲部分政治、财政和货币当局的决心将接受考验."

周五市场注意力转向西班牙,此前该国新政府称,2011年预算赤字将远超预期,并宣布增税和薪资冻结计划,这可能令西班牙重新成为危机中心.

此消息推动欧元兑日圆跌破100日圆,不过欧元兑美元之後收复部分失地,部分归因于交易商最後一刻进行部分获利了结,并完成2011年结账工作.

"由於市场过度看空欧元,这让其很容易因空头回补而反弹,"Travelex Global Payments驻华盛顿的市场分析师Joe Manimbo称,"不过整体而言,我认为押注欧元跌势还是正确的,因为债务危机仍悬而未决,而且经济增长前景黯淡."