〔纽约期市〕可可与糖期货今年分别大跌30%及20%,因担忧全球经济前景

路透纽约/伦敦12月30日电---可可期货2011年收低约30%,糖期货今年则收挫逾20%,咖啡期货表现亦疲弱,一年来投资者担忧全球经济前景,其影响传导至软商品系.

市场将在下周一因新年假期休市,周二重开.

洲际交易所(ICE)可可期货日内收涨,盘中交投静淡,受英镑走强GBP=和商品上涨带动.

ICE--3月可可期货CCH2收高26美元,报每吨2,109美元.该商品2011年大跌30.5%,为12年以来最大年度跌幅,也是CRB指数跌幅最大的品种之一.西非供给充裕令可可承压.

伦敦3月可可期货LCCH2收高15英镑,报每吨1,397英镑.次月合约在2011年下挫31%.

原糖今年大跌27.5%,因投资者结清头寸和供给增多,亦成为汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB中表现最差的商品之一.

市场在春季时曾触及每磅逾36美分的30年高位,但之後因来自最大出口国巴西和第二大生产国印度的供给增加而下挫.

ICE-3月原糖期货SBH2跌0.21美分,或0.9%,报每磅23.30美分,跌幅超过预期.一份7月时分析师和交易商参与的路透调查中数显示,原糖年底价格可能达到24.10美分.

伦敦3月白糖期货LSUH2下跌2.60美元,收报每吨602.00美元.2011年伦敦近月白糖期货下跌23%.

纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCc1收高2.60美分,或1.2%,报每磅2.2685美元,今年收低5.7%.该合约在今年下半年表现疲弱.一份7月时分析师和交易商参与的路透调查中数显示,该合约年底料达到每磅2.60美元.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上涨3美元,报每吨1,810美元,收在周三触及的两周低位每吨1,792美元上方.

伦敦次月罗布斯塔咖啡期货在2011年下跌约14%.(完)