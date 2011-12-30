〔加拿大汇市〕加元兑美元今年下跌,但2012年前景向好

路透多伦多12月30日电---加元兑美元在2011年最後一个交易日上涨,尽管节日交投清淡,但预示2012年加元将表现更好,正如许多分析师所预期的.

加元在G10货币中表现平平,今年下跌2.2%,下半年走势大幅震荡,期间市场交易受来自欧洲的消息面风险所推动.2010年加元兑美元上涨5.7%.

今年加元表现乏善足陈,加拿大股市亦下跌,反映全球经济增长放缓,引发风险意愿和商品价格的波动性急升.

分析师称,尽管明年欧元将继续承压,因欧债危机将持续下去,但预期加元表现较好,即使前路崎岖.加元兑美元预料在2012年中前将大幅走弱,但2012年底前将升向平价.

周五加元/美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0170加元或0.9833美元,周四收盘报1.0208加元或0.9796美元.

本周加元升0.4%,本月涨0.3%,本季上扬3.1%.加元兑美元在7月触及平价上方的2011年高位後,累计下跌7.5%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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