〔美国股市〕ADR指数今年势将录得两位数跌幅,为2008年来最差的一年

路透纽约12月30日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)今年势将录得两位数跌幅,为2008年迄今表现最差的一年.拉丁美洲企业ADR指数跌幅最深.

今年最後一个交易日,纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨0.46%,而标普500指数.SPX收升0.43%.

今年迄今,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA已下跌22.6%,表现逊於其他地区ADR,尽管亚洲企业ADR指数亦挫跌20%.

欧洲银行业股受挫尤为深重,因其受到欧元区债务危机担忧扩散的冲击.德意志银行(DB.N)今年可能收跌27%.

拉丁美洲企业ADR中,和商品有关的类股跌幅居前,其中包括巴西石油公司Petrobras(PBR.N),其今年迄今大跌34%.淡水河谷(VALE.N)今年跌幅则达到37.7%.

全球经济成长存在不确定性,投资者规避风险较高的资产.

不过,布兰特原油预计今年将收高逾13%.美国原油料将上涨9%.

其他ADR指数中,纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR今年迄今下挫了10.3%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS今年则重挫20%.

今日纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.35%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS攀升0.6%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨0.63%.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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