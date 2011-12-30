〔美国股市〕ADR指数今年势将录得两位数跌幅,为2008年来最差的一年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月30日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)今年势将录得两位数跌幅,为2008年迄今表现最差的一年.拉丁美洲企业ADR指数跌幅最深.
今年最後一个交易日,纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨0.46%,而标普500指数.SPX收升0.43%.
今年迄今,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA已下跌22.6%,表现逊於其他地区ADR,尽管亚洲企业ADR指数亦挫跌20%.
欧洲银行业股受挫尤为深重,因其受到欧元区债务危机担忧扩散的冲击.德意志银行(DB.N)今年可能收跌27%.
拉丁美洲企业ADR中,和商品有关的类股跌幅居前,其中包括巴西石油公司Petrobras(PBR.N),其今年迄今大跌34%.淡水河谷(VALE.N)今年跌幅则达到37.7%.
全球经济成长存在不确定性,投资者规避风险较高的资产.
不过,布兰特原油预计今年将收高逾13%.美国原油料将上涨9%.
其他ADR指数中,纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR今年迄今下挫了10.3%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS今年则重挫20%.
今日纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.35%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS攀升0.6%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨0.63%.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。