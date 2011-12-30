〔金属期市〕期铜上涨,录得三年来首年下跌

* 期铜2011年跌21%,2010年涨30%,2009年升140%

* 锡在2011年跌28%,是表现最差的金属

* 欧债危机和中国经济增长放缓是2011年影响金属市场的关键因素

路透伦敦/纽约12月30日电---期铜在2011年最後一个交易日收升,但今年稍早大幅下跌拖累期铜录得三年来首年下跌.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3收升2.4%,收报每吨7,600美元.

交投最为活跃的纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGG2收升2%,报每磅3.4360美元.

在2011年,LME和美国期铜均下跌21%,因期铜在今年稍早下跌,当时投资者担心欧债危机和中国经济增长放缓,令期铜被抛售.

今年期铜大跌,和之前两年期铜上涨形成鲜明对比.当时期铜从2008年金融危机期间的跌势中反弹,2009年跳涨140%,2010年上升30%.

自2月触及每吨约10,190美元的纪录高位後,期铜价格下跌约四分一.

"造成这一市况的单一主要原因是欧元区危机的发展,对金属造成一些直接和简接影响,"法国巴黎银行分析师Stephen Briggs说.

"另一关键原因是中国经济增长放缓,中国经济硬着陆的风险犹存,市场可能担心这一因素,"他说.

汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)回升,但仍位於50下方的萎缩区间.在中国内外需疲弱影响,市场预期宏观政策将进一步稳中趋松.汇丰(HSBC)周五发布新闻稿称,汇丰中国12月制造业PMI终值为48.7.低於初值49.0.该数值11月大幅降至47.7,创32个月新低.[ID:nCN1312218]

今年中国降低一系列金属库存令许多市场人士和分析师感到意外,去年他们原本预期2011年铜和诸如铝,铅,镍和锡等其他金属将大幅上升.

今年LME三个月期铝CMAL3下跌18%,三个月期铅CMBP3今年下滑20%,三个月期锌CMZN3和三个月期镍CMNI3年内均下跌25%.

今年LME三个月锡CMSN3下跌28%,是2011年跌幅最大的金属.

以下为基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 344.00 7.20 +2.14 444.70 -22.64

LME期铝 2015.00 16.00 +0.80 2470.00 -18.42

LME期铜 7576.75 151.75 +2.04 9600.00 -21.08

LME期铅 2030.00 31.00 +1.55 2550.00 -20.39

LME期镍 18154.00 -351.00 -1.90 24750.00 -26.65

LME期锡 19175.00 375.00 +1.99 26900.00 -28.72

LME期锌 1845.00 13.00 +0.71 2454.00 -24.82

上海期铝 15845.00 -10.00 -0.06 16840.00 -5.91

上海期铜 55360.00 1140.00 +2.10 71850.00 -22.95

上海期锌 14795.00 220.00 +1.51 19475.00 -24.03

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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