〔加拿大股市〕收高,美国经济复苏迹象带动金融和能源类股上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多12月30日电---加拿大股市周五在今年最後一个交易日收高,迹象显示美国经济正处於复苏,带动金融和能源类股上扬,但今日的升幅不足以逆转股指录得2008年迄今首次按年下跌.
今年多伦多证交所S&P/TSX综合指数下跌超过11%,较3月触及的年内高位14,329.49下跌17%,受累於欧债危机和最大的金属消费国中国经济增长放缓.
基本金属矿业股跌幅居前,今年下跌27%,因铜价年内下跌超过20%,录得三年来首年下跌.
周五金属矿业股扭转下跌趋势,上升逾1%,因铜价上涨,因美国经济增长的迹象抵销了欧元区忧虑,且鼓励投资者增加在较高风险资产的押注.
金融股在2011年下跌逾7%,周五升逾1%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升113.29点,或1%,报11,955.09点,此为12月13日来最高.
尽管周五收升,该指数在12月仍下跌2%.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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