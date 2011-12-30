〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,但今年大涨8.2%

* 中国12月PMI仍位於50下方的萎缩区间

* 伊朗将试射导弹,作为海军演习的一部份

* NYMEX-1月成品油合约到期

路透纽约12月30日电---美国原油期货周五收低,但今年上升7.45美元,或8.2%,连升第三年,因利比亚内战造成出口中断抵销了经济放缓和欧洲债务问题的影响.

周五,原油市况清淡,交投震荡,中国制造业数据疲弱及持续担忧欧洲经济及债务问题打压油价,但伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡,及伊朗和尼日利亚国内局势紧张限制油价跌幅.

纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期货CLG2下跌0.82美元,或0.82%,结算价报98.83美元.交投区间在98.61至100.16美元.

本周NYMEX原油下跌0.85美元,或0.85%,上周收升.

NYMEX-1月RBOB汽油期货RBF2即将到期,上升0.62美分,或0.23%,结算价报每加仑2.6863美元.今年,汽油上升23.31美分,或9.5%.本周下跌0.09美分,或0.03%,之前一周上升.

NYMEX-1月取暖油期货HOG2即将到期,升1.75美分,或0.6%,结算价报每加仑2.9350美元.今年,取暖油上升39.13美分,或15.38%.本周升4.43美分,或1.53%.

汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)回升,但仍位於50下方的萎缩区间.在中国内外需疲弱影响,市场预期宏观政策将进一步稳中趋松.汇丰(HSBC)周五发布新闻稿称,汇丰中国12月制造业PMI终值为48.7.低於初值49.0.该数值11月大幅降至47.7,创32个月新低.[ID:nCN1312218]

伊朗海军计划周六在海湾演习中试射远程导弹.伊朗威胁称,如果西方对伊朗实施原油出口禁运,伊朗将关闭霍尔木兹海峡.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,投机客在12月27日当周增加在美国原油期货和期权的净多头头寸.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 98.83 -0.82 -0.8% 98.61 100.16 131,555 153,915

3月原油 99.00 -0.82 -0.8% 98.78 100.33 46,722 50,489

2月RBOB汽油 2.6863 0.0062 0.2% 2.6486 2.7189 4,704 24,762

3月RBOB汽油 2.6574 -0.0120 -0.5% 2.6352 2.6886 27,491 34,617

2月取暖油 2.9350 0.0175 0.6% 2.8940 2.951 5,221 28,538

3月取暖油 2.9142 -0.0059 -0.2% 2.8932 2.9531 33,895 42,564

ICE合约

2月布兰特 107.38 -0.63 -0.6% 106.62 108.25 87,031 108,319

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 283,400 291,175 491,996 1,324,080 3,770

汽油 64,898 89,616 114,502 277,288 2,178

取暖油 70,466 107,000 137,082 276,537 -581(完)