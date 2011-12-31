〔中国证券〕证监会主席称应对股市"有信心"

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透上海12月31日电---中国股市沪综指.SSEC以全年逾两成的跌幅作别兔年,不过履新仅数月的证监会主席郭树清称,未来中国将有更多的优秀企业继续上市,大家应该对证券市场抱有信心.
上海证券报周六引述他在一论坛上表示,目前中国国内生产总值(GDP)、股市规模已达世界第二位,债市规模列世界第五,"更重要的是我们的实体经济中有一大批优秀企业,没有这批企业,中国不会有如此强大的经济实力.而这当中最优秀的企业,相当一部分已经上市了,还有一部分会继续上市,所以大家应该对市场有信心."
在回应"证监会是否酝酿了救市措施"提问时,郭树清称,不存在"救市"这个概念,证券市场有它自己的运行规律.
中国股市沪综指今年全年累计跌幅达21.7%,为近三年来最大跌幅.分析人士预计,随着新股扩容明年年初相对放缓,信贷投放增加,明年1月A股走势或有所好转.[.SSCN]
郭树清并指出,中国面临的金融问题还很多,最突出的是实体经济中最需要资金的地方仍很难得到资金.而同时人民币存款余额已近80万亿元,资金总量规模很大,说明融资结构存在问题.
"改善融资结构,把更多的储蓄资源,引导和疏通到急需发展的行业和企业,如三农、中小企业、科技创新型企业、教育、文化产业等,这对社会经济发展非常重要."他强调说.
对於当前国际经济形势动荡、欧美债务危机持续演变等情况,郭树清认为,资本主义经济危机是持续不断的,但同时未阻碍其继续发展.因此,不要过分强调国际环境的不确定性,"不确定性永远存在,没什麽新鲜的."(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)