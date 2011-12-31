〔中国证券〕证监会主席称应对股市"有信心"

上海证券报周六引述他在一论坛上表示,目前中国国内生产总值(GDP)、股市规模已达世界第二位,债市规模列世界第五,"更重要的是我们的实体经济中有一大批优秀企业,没有这批企业,中国不会有如此强大的经济实力.而这当中最优秀的企业,相当一部分已经上市了,还有一部分会继续上市,所以大家应该对市场有信心."

在回应"证监会是否酝酿了救市措施"提问时,郭树清称,不存在"救市"这个概念,证券市场有它自己的运行规律.

中国股市沪综指今年全年累计跌幅达21.7%,为近三年来最大跌幅.分析人士预计,随着新股扩容明年年初相对放缓,信贷投放增加,明年1月A股走势或有所好转.[.SSCN]

郭树清并指出,中国面临的金融问题还很多,最突出的是实体经济中最需要资金的地方仍很难得到资金.而同时人民币存款余额已近80万亿元,资金总量规模很大,说明融资结构存在问题.

"改善融资结构,把更多的储蓄资源,引导和疏通到急需发展的行业和企业,如三农、中小企业、科技创新型企业、教育、文化产业等,这对社会经济发展非常重要."他强调说.

对於当前国际经济形势动荡、欧美债务危机持续演变等情况,郭树清认为,资本主义经济危机是持续不断的,但同时未阻碍其继续发展.因此,不要过分强调国际环境的不确定性,"不确定性永远存在,没什麽新鲜的."(完)