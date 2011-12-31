〔中国数据〕今年实际使用外资料超1,100亿美元,创历史新高--商务部

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透上海12月31日电---中国商务部表示,虽然国际金融危机持续发酵,世界经济形势十分严峻,但预计中国今年实际吸收外资金额将超过1,100亿美元,再创历史新高.
刊登在商务部网站的商务形势系列述评称,2012年,中国吸收外资工作形势不容乐观.该部将以"稳规模、优结构、上水平"为出发点和落脚点,重点引进品牌、技术、人才和管理,进一步提升吸收外资质量和水平.
日前国家发改委公布新的外商投资产业指导目录,高端制造业成为鼓励外商投资的重点领域,服务业和战略新兴产业方面亦有调整.[ID:nCN1311690]
中国11月外商直接投资(FDI)同比下滑近一成,为28个月来首次.其中美国对华投资降幅明显,因美国经济疲弱及欧债危机等令企业对外投资乏力.当月FDI金额87.57亿美元,同比下降9.76%;前11个月全国实际使用外资金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%.[ID:nCN1286850]
2010年全年中国外商直接投资额为1,057.4亿美元.(完)
参看详情,请点选中国商务部网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)