〔中国数据〕今年实际使用外资料超1,100亿美元,创历史新高--商务部

路透上海12月31日电---中国商务部表示,虽然国际金融危机持续发酵,世界经济形势十分严峻,但预计中国今年实际吸收外资金额将超过1,100亿美元,再创历史新高.

刊登在商务部网站的商务形势系列述评称,2012年,中国吸收外资工作形势不容乐观.该部将以"稳规模、优结构、上水平"为出发点和落脚点,重点引进品牌、技术、人才和管理,进一步提升吸收外资质量和水平.

日前国家发改委公布新的外商投资产业指导目录,高端制造业成为鼓励外商投资的重点领域,服务业和战略新兴产业方面亦有调整.[ID:nCN1311690]

中国11月外商直接投资(FDI)同比下滑近一成,为28个月来首次.其中美国对华投资降幅明显,因美国经济疲弱及欧债危机等令企业对外投资乏力.当月FDI金额87.57亿美元,同比下降9.76%;前11个月全国实际使用外资金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%.[ID:nCN1286850]

2010年全年中国外商直接投资额为1,057.4亿美元.(完)

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