〔中国食品〕多企业所产液体乳检测,未新发现黄曲霉毒素M1超标--质检总局

路透上海12月31日电---中国国家质量监督检验检疫总局周五晚间公告称,自12月23日发布国家监督抽查结果以来,各地质检机构对包括蒙牛(2319.HK)、伊利(600887.SS)、光明(600597.SS)、雀巢NESN.VX等多个企业生产的液体乳进行了检测,未新发现黄曲霉毒素M1超标问题.

本月稍早主要乳制品生产商--蒙牛乳业称,公司一批产品近期被验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标,相信是因为出产地个别奶牛养殖场饲料发霉和变质所引起,随後该公司股价因此大挫.[ID:nCH0091703]

刊登在质检总局网站的公告并要求,各地质检机构继续坚持开展液体乳监督检查,一旦发现黄曲霉毒素M1超标问题,必须立即依法处置,努力维护"两节"(元旦和春节)期间食品安全.

质检总局是次检查乳品企业还包括长富、三元(600429.SS)、完达山、君乐宝等.

黄曲霉素是一种剧毒物和强致癌物质.不过蒙牛公司强调,由於该批次产品在接受抽检时尚未出库,公司立即将全部产品进行了封存和销毁,确保没有问题产品流向市场.

近年来中国乳制品市场食品安全事件频发,引发社会公众忧虑.具体包括2008年致整个行业承压的"三聚氰胺"事件、2009年蒙牛"特仑苏"事件,以及2011年小学生饮用蒙牛纯牛奶集体中毒事件等.(完)