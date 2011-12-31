〔中国新债〕陕西汽车集团1月10日将发行5亿元中票,期限五年

南非汇市：兰特回落，因获利回吐
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。
路透上海12月31日电---中国陕西汽车集团有限责任公司周六公告称,将於1月10在银行间债市簿记建档 发行5亿元人民币中期票据,期限五年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 陕西汽车集团 14 5 5 1/10日簿记建档 光大银行 AA 1/11 1/12 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。
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法国10年期公债收益率(殖利率)升至17个月高位，而投资人的不安情绪导致高评级的德国公债收益率跌至近两周低位，评级较低的南欧国家公债遭抛售。