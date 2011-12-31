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债券 | 2011年 12月 31日 星期六 14:34 BJT

〔中国新债〕陕西汽车集团1月10日将发行5亿元中票,期限五年

路透上海12月31日电---中国陕西汽车集团有限责任公司周六公告称,将於1月10在银行间债市簿记建档
发行5亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 陕西汽车集团   14       5       5  1/10日簿记建档  光大银行      AA        1/11        1/12                                   
 =============================================================================================(完)

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  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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