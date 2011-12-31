版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 31日 星期六 14:50 BJT

〔中国新债〕苏州创元投资1月10日将发行5亿元中期票据,期限三年

路透上海12月31日电---中国苏州创元投资发展(集团)有限公司周六公告称,将於1月10日在银行间债市
簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 苏州创元投资   10       5       3   1/10簿记建档   浦发银行      AA        1/12       1/13
                                                    兴业银行   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐