版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 31日 星期六 15:09 BJT

〔中国新债〕国投新集1月10日将发行8亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月31日电---中国国投新集能源股份有限公司(601918.SS)周六公告称,将於1月10日在银行间
债市簿记建档发行8亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 国投新集      22        8      12   1/10簿记建档   中国银行     AA+        1/11       1/12
 (601918.SS)                                        中信证券
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐