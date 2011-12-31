〔中国经济〕央行行长称对通胀仍不能掉以轻心,货币政策调整空间大--财新

* 2012年通胀压力或略减,但仍不能掉以轻心

* 货币政策调整空间一直都是比较大

* 人民币汇率离均衡水平越来越近,未来汇率浮动区间会扩大

* 中国离资本项目可兑换目标已不远

* 利率市场化始终在推进,具体操作要考虑顺序安排和国内外经济形势

路透上海12月31日电---财新网周六引述中国央行行长周小川称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期;至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策调整空间一直比较大.

财新网刊登的对周小川专访并表示,经过几年的渐进调整,人民币汇率离均衡水平越来越近.从未来方向上讲,汇率浮动区间会扩大.

对货币政策调控方面,周小川认为,国际经济形势瞬息万变,发展态势目前看不太准.从国内经济来看,2012年中国自身经济的增长能量还是很大.在物价形势有所好转的情况下,对抑制通胀的紧迫性不像2011年年初那麽高.

"总体来说,要做好外部环境比较差的打算;同时对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需要合理管理通胀预期;结构调整方面任务也还比较艰巨.宏观政策对这些问题都还需要作出权衡."他指出.

他预计,"从2011年设定的全年累计通胀目标为4%左右来看,应该说今年可能较难实现,最终会在5%左右."

中国11月CPI增幅连续第四个月回落至4.2%,笼罩经济逾一年之久的通胀阴霾终於渐行渐远,1-11月同比上涨5.5%.

对於今年货币政策效果,周小川表示,使用数量工具和价格工具的频率和力度不一样,如果只看调整次数,数量工具使用频率略高.但需要看不同工具所产生的不同力度的调整效果.要对现有流动性存量基数有一个估计,才能判断政策调整力度是否合适.

由於有国际收支顺差,就要有数量型对冲,对冲到一定程度才是中性的,也就是要从量上区分数量紧缩、数量中性,还是数量宽松.中国货币政策政策调整空间一直都比较大.政策的权衡主要是在宏观调控目标本身,比如是较多追求高就业还是较多追求低通胀,需要反复琢磨追求一个平衡的目标.另外未来的不确定性也会影响政策目标的变化.

"事实上,只要政策目标确定,在货币政策的工具使用上,空间一直比较大,流动性放松或收紧,价格调高或调低都有办法."他指出.

周小川表示,在宏观调控过程中,也有房地产业走势对国民经济影响等不确定因素,但尚未有积累很多的经验和数据.另外,货币政策和金融稳定政策要有逆周期调整作用,大多数都已纳入到了宏观审慎政策框架.通俗地说就是,不景气了就松一点,通胀高了就紧一点,进行适时的逆周期调整.

此前召开的中央经济工作会议称,2012年经济社会发展要突出把握好"稳中求进"的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

**汇率改革仍坚持"三性",总体向好**

对於今年国际压力相对宽松,人民币汇率策略会不会调整的提问,周小川指出,中国一直把主动性、渐进性、可控性作为政策方针.经过几年渐进调整,人民币汇率离均衡水平越来越近,最後也就差点时间即可达到目标,再调整策略的政策成本可能会更大.

他指出,判断汇率水平是否均衡,国际上目前比较通行的依据主要是国际收支中经常项目平衡的情况.从经常项目平衡的角度看,人民币汇率水平在过去几年间向均衡点明显靠拢了.

在继外汇占款连续下降後,中国外汇储备主要构成来源--银行代客结售汇11月为逆差8亿美元,这也是2010年初有数据纪录以来首次出现逆差.考虑到当月中国仍为贸易顺差及外商投资继续流入,且金融机构同期的外汇存款未同步放大,显示国际资本正通过其他渠道流出中国.[ID:nCN1309748]

周小川认为,对於汇率改革而言,人民币越是接近均衡水平,改革遇到的困难就会越小.随着浮动区间进一步扩大,管制减少,创造人民币最终实现资本项目可兑换的条件就会越来越具备.事实上,在汇改形势方面,除了一些国际上政治方面的影响,总的是向好的方向发展.

至于近期询价交易市场频繁出现的人民币兑美元CNY=CFXS盘中频繁触及交易区间下限问题,他表示,人民币"跌停板"这个概念是不对的.当触及浮动区间的上限或下限时,意味着央行入市作为买方或卖方,使市场上还有充足的美元或人民币供应,而不是停止交易.

另外,上述情况的出现也与技术上的安排有关,这涉及中间价形成和央行买卖外汇的具体安排,其内容都是可以改革完善的.从未来方向上讲,汇率浮动区间会扩大.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五追随中间价收创05年汇改来新高,并攻破6.30关口,收报在6.2940元,今年累计上涨4.7%.[CNY/CN-PMF-FRX]

周小川指出,人民币汇率接近均衡水平的时候,就会出现双向预期,同时也会有双向波动.这正是改革要追求的目标.不过确实达到这样一个状态,可能还要再花一些时间,当前外汇市场的运动方向主要还是和外部环境有关.

他解释说,在外商直接投资(FDI)方面,欧美过去很多在华投资都是分红不汇出,甚至不分红作为未分配利润留存.但如果所在国母公司资金形势紧张,就会加大利润汇出.国内因素方面,对外投资积极性最近上升快、贸易融资条件发生变化企业推迟结汇等因素,都会使外汇供求出现阶段性变化.

当然也有个别逃避管制、用非真实的贸易背景来套汇现象.因此香港海外无本金交割远期外汇(NDF)市场转换了方向,其套利机制比较灵活,套利方向有反复应是正常.

**离资本项目可兑换目标已不远**

对於资本项目可兑换的进程问题,周小川指出,就中国的情况而言,制定资本项目可兑换的政策目标时有三个原则需要考虑,一是有必要对私人和公共债务实行宏观审慎性管理,防止出现大的货币错配.二是有必要对金融跨境交易进行必要的监控.目前,有三个方面的监控是国际上认可并形成共识的:反洗钱、反恐融资和防范过度使用避税天堂.三是有必要对短期投机性跨境资本流动进行适当的管理.

他指出,扣除上述因素,对照IMF提出的关於资本项目可兑换的40个子项来衡量,"其实我们距离资本项目可兑换的目标,现在已经不太远了."

但他表示,实现资本项目可兑换主要困难还有两条,一是政府对企业和居民部门海外投资的关切和担忧比较多,为防止其因知识不足带来的损失,在这方面尚存在父爱式的管制.这方面应有所调整.

另一个管制是针对外国资本到国内筹资的问题.目前境外机构到境内发人民币债融资已经被允许了,但发行股票融资还不行.不过证监会已在抓紧研究,总的趋势是要逐步放开.这样来看,中国离资本项目可兑换的差距就不太大了.

**利率市场化一直在推进**

财新报导称,今年以来,利率市场化的呼声很高."影子银行"的发展,在某种程度上也形成了变相的利率市场化.对此,周小川认为,利率市场化始终都在推进,思路上没有太大障碍,具体操作上主要是要考虑顺序安排和国际国内的经济形势.