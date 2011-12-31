〔中国经济〕国内外形势复杂,将用多种工具发挥逆周期调节功能--央行

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数跌至94.03
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。
路透上海12月31日电---中国人民银行周六表示,当前宏观经济面临的国内外形势较为复杂,将根据形势变化适时适度进行预调微调,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期之间关系.综合运用多种货币政策工具,发挥宏观审慎政策措施的逆周期调节功能.
央行网站周六刊登货币政策委员会第四季度例会新闻稿并表示,将进一步完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.
会议认为,当前中国经济金融运行继续朝着宏观调控预期方向发展,经济增长和物价总体趋稳,国际收支趋向平衡;但受欧债危机等影响,世界经济增长乏力,不稳定性不确定性上升,宏观经济面临的国内外形势较为复杂.
央行要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,把握好调控的力度、节奏和重点.
会议提出,要保持合理的货币信贷总量和社会融资总规模,按照有扶有控原则,引导和促进信贷结构优化,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度;继续发挥直接融资作用,更好地满足多样化投融资需求,推动金融市场规范发展,稳步推进利率市场化改革.
此前召开的中央经济工作会议称,2012年经济社会发展要突出把握好"稳中求进"的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394](完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
* 人民币小幅震荡微收升 * 美元指数疲弱，中间价微升 * 节后首个交易日成交不大 * 央行货币政策转紧或助稳汇率 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五小幅震荡微收升，中间价亦上调 。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘仍偏购 汇，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。节后首个交易日，汇市成交量不大。 他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助 于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特 朗普新政是否会影响美元加息计划。 “今天挺安静的，成交也不大，可能大家还不在状态吧，很多人还没收假。”一外资行 交易员称。 另有中资行交易员表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸 引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开