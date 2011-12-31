〔中国个股〕葛洲坝今年新签合同额725.3亿元,同比增长三成

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透上海12月31日电---中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周六公告称,今年公司新签合同额累计725.3亿元人民币,完成年计划700亿元目标的103.61%,同比增长30.43%.
刊登在上海证券交易所的公告显示,新签国内工程合同额417.09亿元,约占比57.51%;新签国际工程合同额折合人民币308.21亿元,占比约42.49%.
葛洲坝同时公布了第四季度重大工程中标情况.具体包括科威特大学-萨巴赫·塞利姆大学城相关项目,合同金额约折合人民币17.24亿元;以及几内亚社会保障房建设项目博科和科纳克里住房一期建设工程合同,合同额38.95亿元人民币.
葛洲坝周五收报7.70元,过去三个月累计下跌3.87%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)