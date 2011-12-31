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亚洲 | 2011年 12月 31日 星期六 17:21 BJT

〔中国个股〕葛洲坝今年新签合同额725.3亿元,同比增长三成

路透上海12月31日电---中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周六公告称,今年公司新签合同额累计725.3亿元人民币,完成年计划700亿元目标的103.61%,同比增长30.43%.

刊登在上海证券交易所的公告显示,新签国内工程合同额417.09亿元,约占比57.51%;新签国际工程合同额折合人民币308.21亿元,占比约42.49%.

葛洲坝同时公布了第四季度重大工程中标情况.具体包括科威特大学-萨巴赫·塞利姆大学城相关项目,合同金额约折合人民币17.24亿元;以及几内亚社会保障房建设项目博科和科纳克里住房一期建设工程合同,合同额38.95亿元人民币.

葛洲坝周五收报7.70元,过去三个月累计下跌3.87%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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