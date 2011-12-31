〔信息产业〕中国三网融合第二批名单试点公布,天津重庆等42城市入围

刊登在中国政府网的通知显示,除上述两个直辖市外,还包括计划单列市--宁波,河北省石家庄市、山西省太原市等22个省会、首府城市,以及17个其他城市.

中国於2010年7月公布了第一批三网融合试点地区(城市)名单,涉及北京、上海、深圳等12地,标志三网融合试点工作正式启动.具体包括北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州市、 福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省深圳市和四川省绵阳市.

三网融合是指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务.中国拟於2010-2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点,在2013-2015年全面实现三网融合发展.(完)