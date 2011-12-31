〔信息产业〕中国三网融合第二批名单试点公布,天津重庆等42城市入围

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海12月31日电---时隔逾一年後,中国信息产业三网融合新一批试点城市周六出炉.天津、重庆等42个城市入围第二批试点名单.
刊登在中国政府网的通知显示,除上述两个直辖市外,还包括计划单列市--宁波,河北省石家庄市、山西省太原市等22个省会、首府城市,以及17个其他城市.
中国於2010年7月公布了第一批三网融合试点地区(城市)名单,涉及北京、上海、深圳等12地,标志三网融合试点工作正式启动.具体包括北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州市、 福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省深圳市和四川省绵阳市.
三网融合是指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务.中国拟於2010-2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点,在2013-2015年全面实现三网融合发展.(完)
参看详情,可点选中国政府网网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)