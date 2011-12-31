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亚洲 | 2011年 12月 31日 星期六 18:27 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月31日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*中金岭南       10        5       12    1/10簿记建档   广发银行     AA+      1/11    1/12 
(000060.SZ)  
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*国投新集       22        8       12    1/10簿记建档   中国银行     AA+      1/11    1/12 
(601918.SS)                                            中信证券 
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沙钢集团        12        4       12    1/4簿记建档  深发展银行     AA-      1/5      1/6
淮钢特钢股份                                        
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华电煤业集团    24       24       12    1/4簿记建档  交通银行       AA+      1/5      1/6
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东北轻合金       2        1       12    1/5簿记建档  中信银行       AA-      1/9      1/10 
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杭州萧山         6        3       12    1/5簿记建档  广发银行       AA-      1/6      1/9 
水务集团 
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中纺集团        20       10       12    1/5簿记建档  北京银行       AA+      1/6      1/9 
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粤水电           5        2       12    1/5簿记建档  光大银行       AA-      1/6      1/9
(002060.SZ)                                           
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新疆投资         5       2.5      12    1/5簿记建档  中信银行       AA+      1/9      1/10
发展集团
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四川龙蟒集团     9        5       12    1/6簿记建档  农业银行       AA-      1/10     1/11
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二滩水电        30       15       12    1/9簿记建档  工商银行       AA+      1/10     1/11
开发公司                                             农业银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*苏州创元投资   10       5       3     1/10簿记建档   浦发银行      AA       1/12      1/13 
                                                      兴业银行
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*陕西汽车集团   14       5        5   1/10日簿记建档  光大银行      AA       1/11      1/12              
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江苏苏豪        10       10       3     1/4簿记建档   中信银行      AA       1/6       1/9 
控股集团                                              中国银行
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阳泉煤业集团    29       9        5     1/4簿记建档   招商银行     AAA       1/6       1/9 
                                                      华夏银行
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云南冶金集团    8.5      8.5      5     1/5簿记建档   光大银行     AA+       1/6       1/9 
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宁波交通        10       10       5     1/5簿记建档   农业银行     AA+       1/9       1/10 
投资控股                                        
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湖州交通        15        5       5     1/5簿记建档   深发展银行   AA        1/6       1/9
投资集团                                          
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广西建工集团     5        5       3      推迟发行     华夏银行     AA-        --        --  
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黄山旅游集团     7        2       5      推迟发行     建设银行     AA-        --        --                                                   
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 林高丽

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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