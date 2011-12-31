《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月31日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中金岭南 10 5 12 1/10簿记建档 广发银行 AA+ 1/11 1/12 ( 000060.SZ ) ============================================================================================= *国投新集 22 8 12 1/10簿记建档 中国银行 AA+ 1/11 1/12 ( 601918.SS ) 中信证券 ============================================================================================= 沙钢集团 12 4 12 1/4簿记建档 深发展银行 AA- 1/5 1/6 淮钢特钢股份 ============================================================================================= 华电煤业集团 24 24 12 1/4簿记建档 交通银行 AA+ 1/5 1/6 ============================================================================================= 东北轻合金 2 1 12 1/5簿记建档 中信银行 AA- 1/9 1/10 ============================================================================================= 杭州萧山 6 3 12 1/5簿记建档 广发银行 AA- 1/6 1/9 水务集团 ============================================================================================= 中纺集团 20 10 12 1/5簿记建档 北京银行 AA+ 1/6 1/9 ============================================================================================= 粤水电 5 2 12 1/5簿记建档 光大银行 AA- 1/6 1/9 ( 002060.SZ ) ============================================================================================= 新疆投资 5 2.5 12 1/5簿记建档 中信银行 AA+ 1/9 1/10 发展集团 ============================================================================================= 四川龙蟒集团 9 5 12 1/6簿记建档 农业银行 AA- 1/10 1/11 ============================================================================================= 二滩水电 30 15 12 1/9簿记建档 工商银行 AA+ 1/10 1/11 开发公司 农业银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *苏州创元投资 10 5 3 1/10簿记建档 浦发银行 AA 1/12 1/13 兴业银行 ============================================================================================= *陕西汽车集团 14 5 5 1/10日簿记建档 光大银行 AA 1/11 1/12 ============================================================================================= 江苏苏豪 10 10 3 1/4簿记建档 中信银行 AA 1/6 1/9 控股集团 中国银行 ============================================================================================= 阳泉煤业集团 29 9 5 1/4簿记建档 招商银行 AAA 1/6 1/9 华夏银行 ============================================================================================= 云南冶金集团 8.5 8.5 5 1/5簿记建档 光大银行 AA+ 1/6 1/9 ============================================================================================= 宁波交通 10 10 5 1/5簿记建档 农业银行 AA+ 1/9 1/10 投资控股 ============================================================================================= 湖州交通 15 5 5 1/5簿记建档 深发展银行 AA 1/6 1/9 投资集团 ============================================================================================= 广西建工集团 5 5 3 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ============================================================================================= 黄山旅游集团 7 2 5 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 林高丽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》