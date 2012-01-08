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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--1月9日****

路透1月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月9日(一)

0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.3% +0.2%

0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 3.2% 3.1%

(经季节调整) 3.1% 3.0%

0700 德国贸易收支(亿欧元) 11月 顺差120 顺差126

出口(较前月) +0.7% -3.6%

进口(较前月) +1.1% -1.0%

0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 逆差60 逆差63

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负24.2 负24.0

1100 德国总工业生产(较前月) 11月 -0.5% +0.8%

1330 加拿大建筑许可 11月 -3.0% +11.9%

1500 美国就业趋势指数 12月 -- 103.7

2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加70.0 增加76.5

2145 新西兰建筑许可(较前月) 11月 -- +11.2%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) -- -- 买超1,464

外资投资日股(亿日圆) -- 卖超489

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1月6日(五)

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.2% 持平

(较上年同期) -0.7% -0.6%

1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -0.8% -0.2%

(较上年同期) -2.5% -0.8%

1000 欧元区企业景气指数 12月 负0.31 负0.50

经济景气指数 93.3 93.2

工业景气指数 负7.1 负7.5

服务业景气指数 负2.1 负2.0

消费者景气指数 负21.1 负21.2

消费者通胀预期指数 29.4 --

1000 欧元区失业率 11月 10.3% 10.3%

1100 德国工业订单(较前月) 11月 -4.8% -1.7%

1200 加拿大就业岗位变动(万个) 12月 增加1.75 增加2

失业率 7.5% 7.4%

全职就业人数(万人) 减少2.55 --

兼职就业人数(万人) 增加4.31 --

就业参与率 66.6% 66.6%

1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加20 增加15

制造业就业岗位(万个) 增加2.3 增加0.5

民间就业岗位(万个) 增加21.2 增加16.5

失业率 8.5% 8.7%

平均时薪 +0.2% +0.2%

每周工时 34.4 34.3

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月30日当周 120.2 --

1月8日(日)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.2% --

(较上年同期) +4.3% --

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 11月 逆差3.08 --

截至11月的一年 顺差5.55 --

进口(亿新西兰元) 11月 42.2 --

出口(亿新西兰元) 39.1 -- (完)

--整理 戴素萍/张明钧;审校 杜明霞

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