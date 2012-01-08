主要国家经济指标预测--1月9日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透1月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------------------------------------------------
1月9日(一)
0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.3% +0.2%
0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 3.2% 3.1%
(经季节调整) 3.1% 3.0%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 11月 顺差120 顺差126
出口(较前月) +0.7% -3.6%
进口(较前月) +1.1% -1.0%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 逆差60 逆差63
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负24.2 负24.0
1100 德国总工业生产(较前月) 11月 -0.5% +0.8%
1330 加拿大建筑许可 11月 -3.0% +11.9%
1500 美国就业趋势指数 12月 -- 103.7
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加70.0 增加76.5
2145 新西兰建筑许可(较前月) 11月 -- +11.2%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) -- -- 买超1,464
外资投资日股(亿日圆) -- 卖超489
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
1月6日(五)
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.2% 持平
(较上年同期) -0.7% -0.6%
1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -0.8% -0.2%
(较上年同期) -2.5% -0.8%
1000 欧元区企业景气指数 12月 负0.31 负0.50
经济景气指数 93.3 93.2
工业景气指数 负7.1 负7.5
服务业景气指数 负2.1 负2.0
消费者景气指数 负21.1 负21.2
消费者通胀预期指数 29.4 --
1000 欧元区失业率 11月 10.3% 10.3%
1100 德国工业订单(较前月) 11月 -4.8% -1.7%
1200 加拿大就业岗位变动(万个) 12月 增加1.75 增加2
失业率 7.5% 7.4%
全职就业人数(万人) 减少2.55 --
兼职就业人数(万人) 增加4.31 --
就业参与率 66.6% 66.6%
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加20 增加15
制造业就业岗位(万个) 增加2.3 增加0.5
民间就业岗位(万个) 增加21.2 增加16.5
失业率 8.5% 8.7%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周工时 34.4 34.3
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月30日当周 120.2 --
1月8日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.2% --
(较上年同期) +4.3% --
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 11月 逆差3.08 --
截至11月的一年 顺差5.55 --
进口(亿新西兰元) 11月 42.2 --
出口(亿新西兰元) 39.1 -- (完)
--整理 戴素萍/张明钧;审校 杜明霞
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。