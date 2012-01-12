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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 09:03 BJT

****敬告客户:路透中文新增"中国信用债市场综述"****

亲爱的客户，您好：

中国信用债市场发展迅速，市场规模不断扩大，参与机构也日渐增加，为给您提供更丰富的信用债市场新闻，路透中文1月6日起新增"中国信用债市场综述"，回顾一周的信用债市场表现以及值得关注的事件，并展望未来市场趋势。

该报导将在每周五发出。您可点击[CMN-COR/CN]浏览。

如有建议,欢迎致电86-21-61041781(联系人 边竞)。(完)

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