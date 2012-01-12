敬告客户:路透中文新增"中国信用债市场综述"****

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
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中国信用债市场发展迅速，市场规模不断扩大，参与机构也日渐增加，为给您提供更丰富的信用债市场新闻，路透中文1月6日起新增"中国信用债市场综述"，回顾一周的信用债市场表现以及值得关注的事件，并展望未来市场趋势。
该报导将在每周五发出。您可点击[CMN-COR/CN]浏览。
如有建议,欢迎致电86-21-61041781(联系人 边竞)。(完)
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。