敬告客户:路透中文新增"中国信用债市场综述"****

中国信用债市场发展迅速，市场规模不断扩大，参与机构也日渐增加，为给您提供更丰富的信用债市场新闻，路透中文1月6日起新增"中国信用债市场综述"，回顾一周的信用债市场表现以及值得关注的事件，并展望未来市场趋势。