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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 09:04 BJT

****敬告客户:路透中文新增中国固定收益市场展望调查****

亲爱的客户，您好：

伴随着中国债市的稳步发展，各类机构的债券类资产规模不断扩大，相关市场利率的变化也更受关注。中文今年起新增路透调查:中国固定收益市场展望，通过访问银行、券商、保险及基金等主要市场机构，每月一次对中国基准利率、准备金率、回购利率以及国债等收益率进行问卷调查，为您定量呈现中国固定收益市场的走向。

该报导将在每月初发出。您可点击[CMN-CN/CN]浏览。

如有建议,欢迎致电86-21-61041781(联系人 边竞)。(完)

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