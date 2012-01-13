敬告客户:路透中文新增中国固定收益市场展望调查****

伴随着中国债市的稳步发展，各类机构的债券类资产规模不断扩大，相关市场利率的变化也更受关注。中文今年起新增路透调查:中国固定收益市场展望，通过访问银行、券商、保险及基金等主要市场机构，每月一次对中国基准利率、准备金率、回购利率以及国债等收益率进行问卷调查，为您定量呈现中国固定收益市场的走向。