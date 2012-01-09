《热点透视》民间债权人参与希腊纾困是必要选项

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 戴素萍

路透伦敦1月6日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯表示,欧元区应该要舍弃让希腊民间债权人承担损失的计画,因这虽可能有助於安抚市场,但这不能解决危机.

欧菲尼德斯的看法大致上是对欧洲央行长期以来一直反对民间领域参与纾困做出总结.不仅如此,他还进一步要求在讨论希腊二次纾困时,应该完全舍弃民间参与.希腊需要马上和债权人达成协议,才不会引发一场失序违约.

欧菲尼德斯表示,2010年10月德国和法国所达成的Deauville协议首次陈述了民间债权人应该要承担部分的纾困成本,造成欧债危机恶化:因该协议让人对主权债的信誉有所怀疑.之後随着危机蔓延至意大利和西班牙,欧洲央行必须买进超过2,000亿欧元的政府公债.相较之下,所谓的民间领域的参与将可以让希腊省下1,000亿欧元,是迄今危机蔓延成本的一半.

如果舍弃民间领域参与纾困,希腊将背付更高的利息成本.欧菲尼德斯的替代作法是欧元区以低利率且最高30年的期限提供给希腊更多贷款.然以目前的纾困资金来看,欧元区可能已给予希腊最低的利率了.

可以说,即使民间开始参与纾困,希腊债务的持续性仍将紧绷.如果取消民间参与就能结束危机,或许值得一试.但可能会没有用.Deauville协议确实吓坏投资人,但这并非是危机蔓延的祸根;意大利危机真正开始是在去年7月,是在Deauville协议签署後的七个月.

如果投资人再次开始相信欧元区公债是零风险的,那麽取消民间参与纾困就会发挥作用.然要投资人恢复信心,较强的欧元区国家将必须以低利率来支援二线国家,直到二线国家可以改革经济为止,这些较强国家还可能需承受损失.这将使欧盟等同於一个资金转移联盟.一旦各国的经济和社会政策紧密相连时,这或许可行.但在那之前,这种根本的改变面临着政治阻碍.这样一来,民间债权人参与计画就成了更值得信赖的选项.(完)