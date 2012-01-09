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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 11:39 BJT

《中国基金发行日程表》--1月9日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构             发行时间     备注
 
 *国联安信心增长   国联安        中信银行     工商银行、国泰君安等     1/11-2/17
  定期开放债券基金

 *泰信保本混合基金 泰信基金      中信银行     工商银行、平安证券等     1/9-2/17 (募集规模上限为9亿元人民币,包括募集期利息)

 *诺德双翼分级     诺德基金      华夏银行     建设银行、国泰君安等     1/9-2/10 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  债券基金(封闭期三年)(LOF)

  富兰克林国海   国海富兰克林    农业银行     中国银行、中信建投等     1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币)
  亚洲机会股票基金(QDII)

  光大保德信行业  光大保德信     农业银行     工商银行、招商证券等     1/4-2/10
  轮动股票基金

  上投摩根健康     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     2011/12/19-1/20  
  品质生活股票基金

  招商优势企业     招商基金      中国银行     招商银行、申银万国等     2011/12/14-1/20
  灵活配置混合基金

  睿智中证500      工银瑞信      中国银行     中国银行、光大证券等     2011/12/26-1/18
  指数分级基金

  信诚沪深300      信诚基金      建设银行     安信证券、渤海证券等     2011/12/21-1/18
  指数分级基金

  长城久兆中小板   长城基金      建设银行     农业银行、中信建投等     2011/12/19-1/17
  300指数分级基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 冉莹; 审校 曾祥进

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