路透伦敦1月5日电---研究人员称,记忆力及其他脑部功能可能从45岁就开始衰退,这对寻找新方法延缓老年痴呆症的科学家们而言,构成一大挑战。

该研究进行了10年,研究对象是超过7,000名英国政府工作人员。以前的观点认为,认知能力的下降不会在60岁前开始,而本次研究结果则与此相悖,对老年痴呆症研究意义深远。

确定记忆、推理及理解能力衰退的年龄至关重要,因为若在人刚开始经历脑力受损时就服药治疗,可能最有疗效。

阿尔茨海默氏症是一种最常见的老年痴呆症形式,治疗该症的一些新药正进行临床试验,但外界对取得好结果的预期并不高,一些专家认为,接受这些新药临床试验的病人可能年龄过大,无法证明疗效。

法国流行病学及人口卫生研究中心(Centre for Research in Epidemiology and Population Health)和伦敦大学学院(University College London)领导的研究小组发现,45-49岁的人心智推理能力会轻微下降。

研究还发现,年龄较大的被研究对象,认知能力的平均下降程度也较大,但在各年龄段中也存在很大的不同,三分之一的45-70岁的参与者在研究期间认知能力未下降。

在研究期间,参与者接受三次评估,测试项目包括记忆、词汇、听觉及视觉理解力。

在10年的研究期间,45-49岁的男性和女性心智推理能力均下降3.6%,65-70岁的男性心智推理能力下降9.6%,女性则下降7.4%。

该研究结果发布在《英国医学杂志》上。(完)