(重温稿)〔台湾货币市场〕资金宽松短率持平,下周聚焦通货发行影响

* 提存期初维持资金宽松格局

* 短线将聚焦日渐显现的通货发行影响

记者 李文科

路透台北1月6日电---台湾银行间短期利率周五仍基本持平,提存期初且到期存单较多,资金维持宽松格局,银行间拆出积极,短票供应仍显紧张.下周市场聚焦通货发行可能产生的影响.

市场人士表示,周五午间标售的一年期央行存单利率在0.899%,较上月仅高出0.1个基点,这一结果基本符合市场预期,亦反映当前市场资金宽松的现状,而这一水准低於91天期存单利率,表明央行对银行申购91天期存单不会"照单全收".

市场人士并指出,今天一年期央行存单标售结束,很多没有标售到的钱都随後涌向市场,资金面更为宽松.有见央行提高委托大型金融机构代为拆入隔夜资金的量,以冲销流动性.

不过,农历年前资金紧缩料日渐明显,下周金融机构将普遍聚焦通货发行对周转资金的影响,然而跟下下周(农历新年前一周)相比,下周紧缩状况应该不会过分明显,因央行会考虑到年关因素,微调资金水位.

"我自己没有明显感受到特别紧,央行会有微调,看央行最近操作也算是比较稳,不会采取激烈的措施,还是要'求稳'",一位公股银行的人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.401%,同上日;区间在0.299-0.730%,亦同上日.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.740%,上日在0.392-0.750%.

央行上日表示,将自1月17-20日共四个营业日,於台湾银行、土地银行、合库银行、第一银行、华南银行、彰化银行、台湾中小企业银行及中华邮政公司等共计456处个据点提供一般民众兑换新钞.

按往例,尾牙至年前是通货发行高峰.2011年在尾牙至农历长假前最後一个银行营业日,通货发行共增加约2,819亿台币(11个营业日),而2010年同期则是3,045亿台币(12个营业日).

今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.尾牙(农历12月16日)则是落在1月9日.

**资金松,短票缺**

短票方面,交易商指出,周五发票量有所增加,且到年关前发票量都会维持一定的水准,不会缩减,但资金太多,短票仍是供不应求.

票券商表示,银行对短票的需求很大,但利率较低,不一定会买得到票,下周也要关注各家银行库存现金的兑领状况,从而影响到可供周转的资金调度.

银行间短票利率今日主要成交区间在0.83%-0.86%,基本同上日,落点在年前的短票需求较旺,落点在农历年後的部份可成交到0.86%.

今日央行共发行4,113亿台币存单,相较存单到期金额4,516.8亿,存单发行余额减少403.8亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共1.38兆台币,依序为周一2,960.5亿、周二973亿、周三3,982亿、周四1,299亿、周五4,613.3亿;紧接着农历年前该周则是总共到期8,478亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为负232亿台币,累计超额准备为负611亿台币,加计前期1%的超额准备为272亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平.今日有400亿台币的五年期公债交割,盘初虽见部份投信走钱,但盘中又持续有余钱流入,场上找钱并不难.

资金调度人士并表示,下周市场紧缩因素较多,加上周一(9日)农历尾牙後,依惯例为企业发放年终奖金的高峰,预料未来两周资金需求会逐步发酵.不过,接下来也有公司债及公债陆续还本付息,料能缓和部分资金赎回压力.

"好日子看来要过了...不过市场还是有钱,应该不会缺到很缺,"一位银行资金调度人士表示.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周一发行364天期定期存单,金额为1,000亿台币;周三台积电(2330.TW)公司债发行,金额170亿.(完)