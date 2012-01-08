(重温稿)《中国金融焦点》央行逾10年来首次公开招标逆回购,春节前降准可能骤降

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 央行暂停春节前央票发行,以缓解市场资金压力
* 逾10年来首次就逆回购操作进行公开招标,减弱降准预期
* 节前准备金率下调可能性骤降,但也无须等待太久
* 逆回购利率决定市场需求,对债市是短期利好
作者 曾菱
路透上海1月6日电---虑及春节前金融机构普遍流动性紧张,以及长假期间旺盛的提现需要,中国央行公开市场暂停春节前央票发行,并逾10年来首次宣布将就逆回购操作进行公开招标,令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低.
分析人士认为,比起降准举措,央行使用短期限的逆回购操作,来应对春节的临时性、结构性资金紧张更有针对性.不过,降准预期虽骤降,但因未来一段时间公开市场到期量稀少,预计央行不得已动用这一数量工具的时点仍不会太远.
一权威部门人士称,此举表示央行"有能力、有信心提供基础货币,保持银行体系流动性的平稳".他并指出,央行上次进行逆回购的公开招标系在2001年.
"央行这麽高调地公布定向逆回购的策略,显示出央行坚定地希望保持春节流动性的稳定,但是不希望轻易动用准备金(率),"广发银行货币市场主管陈晓荣称.
她认为,目前多数中小型金融机构流动性尚可,资金紧缺的主要是个别大型银行,对付这种结构性失衡的局面,根据机构需求的"定向"逆回购更加行之有效.
"逆回购更具有临时针对性,...央行可能想以此来抵消降准的压力,"华中一券商分析师亦指出.
中国人民银行周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.
最新出炉的首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行在1月会再调降一次存款准备金率0.5个百分点至20.5%,而超过六成的机构预期在一季度会下调两次存准率.[ID:nCN1318000]
**降准可能并未远去**
尽管市场认为央行已释放出不愿太快调低存准率的讯号,节前调降存准率的机率降低,但仍无法排除喜欢出其不意的央行再给市场惊喜的可能.
华东一银行交易员称,"市场上大家也基本都看在年後(降准),但是上次调准就比大家预期的来的早."他认为,此时断言年前央行不会下调存准率为时尚早.
中国央行此前曾於去年12月5日下调存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.
此外,春节後公开市场到期量甚微,若外汇占款继续减少或增加较缓慢,则市场还将面临流动性困局,央行下调存准率的可能性仍然存在.
"(准备金率)不下也不行啊,(春节)後面那几周就10亿到期,"北京一券商交易员称.
据路透统计,截止当前,今年1、2月份公开市场的合计到期量仅为1,380亿元人民币,这与动辄过万亿的春节流通中现金需求相比,实在是微不足道.
一边有大额补缴存款准备金的冲击,另一边春节假期资金备付压力趋增,两座"大山"挤压下,机构公开市场需求缺失,央行顺势而为,本周未通过公开市场操作回笼资金,全周净投放510亿元.[ID:nCN1321112]
**逆回购需求取决於利率**
世上没有免费的午餐,央行不会任由不知节制的金融机构予取予求,因此逆回购的需求还取决於其利率.
北京一国有大行交易员指出,本月公开市场到期量远远低於往年,外汇占款亦连续数月增量为负,资金"进口"受限;加上往年机构常规需备付的资金量,其预计春节前央行短期逆回购的操作量或可达到3,000-4,000亿元.
不过华南一券商分析师表示,逆回购量的多少,"这要看央行逆回购的利率了,像去年那麽高的话需求就不会那麽大了."
"你们忘了去年的春节了吗?(央行逆回购利率百分之)7点几放钱出来,"西南一小型银行交易员亦称.
而对於债市来说,此举则有望形成短期的支撑.
"(央行公告後)收益率下行比较明显,国债(收益率跌幅)大概2-3bp(基点),金融债5bp,信用债更多一些,"华东一银行交易员指出.
较之下调存准率,逆回购操作对市场流动性的注入更加短期化.北京另一国有银行交易员就表示,央行选择短期而不选长期货币政策工具,或说明其对流动性及通胀走势,还是有一定的保留意见.
中国央行行长周小川近日称,2012年物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期.[ID:nCN1314908](完)
(北京曹巍浩对本文亦有贡献)
--审校 张喜良
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