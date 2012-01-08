(重温稿)〔企业并购〕中国银行、日本瑞穗考虑竞购苏格兰皇家银行投行资产

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 苏格兰皇家银行正在出售投行资产
* 中国银行、日本瑞穗考虑竞购--消息人士
* 建行已放弃接洽,其因收购目标为商业银行--消息人士
路透香港1月6日电---曾经是中国银行(3988.HK)(601988.SS)战略投资者的苏格兰皇家银行,正因财务状况欠佳出售其投行资产.两位熟悉情况的消息人士周五透露,有意参与竞购的公司名单中,包括中国银行以及日本瑞穗金融集团(8411.T).
"上述两公司都还在考虑与核查中,尚没有最後的结果."其中一位熟悉情况的消息人士对路透说.
中国银行,瑞穗金融集团,以及苏格兰皇家银行(RBS.L)对上述消息均不予置评.
另一位消息人士还提到,此前中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)有与苏格兰皇家银行进行过接触,但其後已放弃竞购意向.因建行的收购目标主要是商业银行.
"建行放弃是因为不符合其战略发展的方向,他们想要的是商业银行;至于中行为什麽参与,可能是因为熟悉,毕竟有过一段战略合作",该人士说.
此前有媒体报导称,苏格兰皇家银行将出售旗下的投资银行资产.
2005年8月,苏格兰皇家银行斥资16亿美元购入中行108亿股,占中行总股本的4.26%,是中行第一大外资股东.但在金融危机的爆发後,为改善其自身财务状况,苏格兰皇家银行悉数卖出了所持中行股票.(完)
--记者 毕晓雯/苏骏霖; 审校 屈桂娟
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