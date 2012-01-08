(重温稿)〔美国债市〕股市走疲助公债上涨,联储官员讲话令市场押注将再推刺激政策

* 股市走疲重振公债的避险买盘

* 美联储官员讲话引燃祭出更多刺激政策的预期

* 交易员不理会意外向好的美国就业数据

* 美国公债标售买需料稳健,欧洲公债标售前景存疑

路透纽约1月6日电---美国公债价格周五上涨,股市走势动荡,以及多位美国联邦储备理事会(美联储,FED)高级官员呼吁祭出更多货币刺激政策的言论,助力对政府公债的避险买盘;下周美国将标售660亿美元公债.

欧债危机忧虑挥之不去亦提振了投资者对美债的青睐,盖过了表明美国就业市场进一步改善的证据对债市的打压作用.

"即使美国经济正展现出增长迹象,美联储进一步放松政策的可能性仍很高.美联储似乎不乐见美国经济的现状,"Cantor Fitzgerald的美债策略师Justin Lederer表示.

美联储几位高级官员周五纷纷呼吁祭出更多刺激政策,来帮助楼市;楼市举步维艰,拖累美国经济及银行业系统.

分析师称,有关美联储可能实施包括购买抵押支持证券(MBS)举措在内的新一轮量化宽松计划来帮助楼市的建议,亦令人们预计,美联储可能会维持政策利率在近零水准至少到2014年期,较目前为止美联储所承诺的时间延长一年.

周五美债的反弹走势削减了周度跌幅,本周交易时间因假期因素而缩短.30年期公债收益率(殖利率)本周可能上涨12个基点.

10年期指标公债US10YT=RR价格尾盘上涨9/32,报100-10/32,收益率报1.97%,日内下跌3个基点,从稍早的2.05%回落.

30年期公债US30Y=RR大涨近1个大点,报102-3/32,扳回稍早的跌幅,收益率跌至3.02%,较周四尾盘下落5个基点.

美债表现优於德债,10年期美债较可比德债的利差缩窄至10个基点,周四时为12个基点.上周五,这一利差收在5个基点.

美股道指和标普500指数小幅下跌,标准普尔500指数.SPX下滑0.25%.

浏览美国失业率的图表,请点选:(link.reuters.com/vyn85s).

浏览美国就业数据的图表,请点选:(link.reuters.com/qyn85s)

**关注供应**

分析师称,鉴於美国非农就业报告好於预期,投资者将关注下周大西洋两岸的主权债标售,标售结果将反应人们在2012年初承受风险的意愿.

美国12月失业率跌至近三年低位,令人鼓舞,但欧元区财政问题及对欧元命运的忧虑,令投资者处於防御态势.周五欧元兑美元EUR=触及16个月低位.

"最大的风险来自於美国之外.欧洲处境艰难.他们所有的选项都是糟糕的,"Contango Capital Advisors的执行长George Feiger表示,其所在公司管理着约13亿美元的资产.

Feiger还提到中国经济成长放缓是一个风险因素.

在投资环境不确定的情况下,分析师预计,美国财政部即将进行的公债标售将迎来稳健的买盘.周二美国财政部将标售320亿美元的三年期新债US3YTWI=TWEB.

"美债作为一种以美元计价的资产,正是投资者所想要的,"Cantor的Lederer表示.

若没有一个全面解决欧债问题的方案出炉,就不能说下周约350-400亿欧元的欧洲主权债标售也将获得稳健的需求.

考虑到西班牙和意大利债务高企且近来借贷成本蹿升至被视为不可维系的高位,下周这两个国家的公债标售将成为最受市场关注的焦点.

-----------------------2044GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-24/32 (+) 0.260

五年期公债US5YT=RR 100-03/32 (+04/32) 0.857

10年期公债US10YT=RR 100-11/32 (+10/32) 1.963

30年期公债US30YT=RR 102-03/32 (+29/32) 3.018 (完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>