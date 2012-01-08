〔全球航运〕波罗的海船运指数跌至近五个月低位,船货贸易活动剧减

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透伦敦1月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五跌至近五个月低点,因船货贸易剧减且船只供应过剩的状况日益加重.
波罗的海乾散货运价指数下滑79点或5.54%至1,347点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称,"海岬型船舶运费率在2012年急降,较2011年底挫跌了38%."
"虽然这已在预期之中,但我们认为跌势比许多人预想的更深.我们也预计,由於货主将2011年末的交货推迟到2012年,今年1月的交货活动会暴增."
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌6.76%,至2,304点,日均获利滑落至15,477美元,为8月19日以来最低.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降2.16%,日均获利为12,272美元.(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
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