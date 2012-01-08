〔全球航运〕波罗的海船运指数跌至近五个月低位,船货贸易活动剧减

路透伦敦1月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五跌至近五个月低点,因船货贸易剧减且船只供应过剩的状况日益加重.

波罗的海乾散货运价指数下滑79点或5.54%至1,347点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称,"海岬型船舶运费率在2012年急降,较2011年底挫跌了38%."

"虽然这已在预期之中,但我们认为跌势比许多人预想的更深.我们也预计,由於货主将2011年末的交货推迟到2012年,今年1月的交货活动会暴增."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌6.76%,至2,304点,日均获利滑落至15,477美元,为8月19日以来最低.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降2.16%,日均获利为12,272美元.(完)