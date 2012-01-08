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亚洲 | 2012年 1月 8日 星期日 10:52 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月6日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 48.49 -4.48 -8.46 9557559

搜狐 (SOHU.O) 49.22 -1.72 -3.38 1234051

网易 (NTES.O) 44.28 -1.03 -2.27 266512

百度 (BIDU.O) 121.09 -2.18 -1.77 4980754

亚信科技 ASIA.O 7.60 +0.07 +0.93 319205

侨兴环球电话 XING.O 0.66 +0.03 +4.76 367022

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.15 -0.11 -0.83 1128101

联电 (UMC.N) 2.14 -0.04 -1.83 296544

日月光 (ASX.N) 4.54 +0.01 +0.22 241599

矽品精密 (SPIL.O) 4.75 +0.01 +0.21 1466614

和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 +0.06 +7.39 102208

友达 (AUO.N) 4.25 -0.14 -3.19 192801

中华电信 (CHT.N) 32.97 +0.17 +0.52 42886

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.41 -0.23 -0.58 815039

香港

中国移动 (CHL.N) 48.62 -0.59 -1.20 145428

中国联通 (CHU.N) 21.30 -0.05 -0.23 212258

中国电信 (CHA.N) 56.43 -1.36 -2.35 18459

中芯国际 (SMI.N) 2.34 -0.03 -1.27 44286

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.02 -0.20 -6.21 1620

(完)

--整理 吴云凌

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