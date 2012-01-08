(重温稿)〔纽约汇市〕欧元走软,因欧洲面临经济衰退

* 美国和欧洲经济发展南辕北辙打压欧元

* 欧元挫至2010年9月来最低

* 市场聚焦下周举行的西班牙和意大利公债标售

* 汇市投机者降低美元多头头寸

路透纽约1月6日电---欧元在2012年开局不利,下周压力也不会缓解,因欧元区正为避免出现可能的衰退而苦苦挣扎,且区内两个规模较大的经济体将举行公债标售,这是对投资者对这些国家公债胃纳的关键考验.

今年第一周欧元兑避险的美元下跌1.8%,兑日圆下滑1.6%.欧元下跌,主要因为美国经济复苏,和欧洲被广泛认为已陷入,或将陷入衰退,的对照愈发明显.

周五数据显示美国劳工市场好转,扶助拖累欧元兑美元跌至近16个月低位,且如果欧元区主权债和银行融资问题仍得不到解决,欧元将可能进一步下跌.

在下周意大利和西班牙标售公债前,汇市投资者不安,且欧元承压.市场认为,这两国的公债标售将是受困的欧元区国家面临的今年首个公债融资重大考验.

"下周欧元将可能继续下跌,"野村证券驻纽约的外汇策略师Charles St-Arnaud说.

投资者特别关注意大利的借贷成本,该国单在2012年首四个月就必须支付1,000亿欧元的债券本息.

自今年起,意大利和西班牙公债收益率(殖利率)持续攀升,意大利10年期公债收益率再度回升,迫近其11月底的水平,St-Arnaud说.

"标售需求强劲将对欧元提供一些支持,但随着焦点逐渐转向疲弱经济及其对财政状况的影响,欧元的支持将可能昙花一现."

野村证券表示,近期一连串数据令该公司更加确信欧元在第一季可能跌至其设定的1.20美元目标,周五公布的强劲就业数据令该公司更加笃信这一点.

由於欧洲经济仍然疲弱,欧洲央行可能决定推出举措刺激经济增长,将透过买入资产或再一次减息,或者是两者并行.

买入资产将向市场提供大量欧元供应,等同印钞,这将稀释欧元的价值.欧洲央行减息将扩大欧元区和其他国家的利率差距,使较高收益的货币相对欧元更具吸引力.

尽管过去强劲的经济数据提振风险胃纳,欧元从中得益,但美国和欧洲经济发展背道而驰,将使投资者青睐美元.

"这暗示市场开始消化欧元风险已演变成欧元中心事件风险,而不再反映全球市场风险,"Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton说.

Sutton说,这是一重要的发展,因它为诸如加元等其他货币走势将更多受基本面因素推动开启大门.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=跌0.5%,至1.2718美元,此前触及1.2696美元低位,根据路透数据,此为2010年9月来最低.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据,汇市投机者在最近一周降低了美元多头头寸,但增加欧元空头头寸至创纪录高位.

欧元下跌扶助提振美元兑一篮子货币.DXY触及81.376高位,此为2010年11月底来最高.美元指数尾盘升0.4%,报81.264.

欧元兑日圆EURJPY=下跌0.7%,至97.96日圆,此前触及97.88日圆低位,根据路透数据,此为2000年12月中来最低.

市场除关注下周举行的公债标售外,还期待法国总统萨科齐和德国总理梅克尔周一会晤,寻找他们为解决欧债危机所采取的行动的新线索.

美元兑日圆JPY=下跌0.2%,至76.98日圆.根据路透数据,仍高於本周触及的11月中旬以来最低位.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2720 1.2780 -0.47 -1.74 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.98 77.17 -0.25 +0.05 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 97.90 98.68 -0.79 -1.67 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9548 0.9530 +0.19 +1.83 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5433 1.5482 -0.32 -0.66 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0271 1.0197 +0.73 +0.77 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0227 1.0246 -0.19 +0.02 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2150 1.2183 -0.27 +0.05 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8242 0.8251 -0.11 -1.04 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7801 0.7801 +0.00 +0.22 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0251 6.0191 +0.10 +0.81 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6733 7.6953 -0.29 -0.83 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9389 6.9326 +0.09 +0.74 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8304 8.8644 -0.38 -0.93 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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