《一周市场焦点》欧元区银行资本短缺疑虑加剧,令德法首脑会议蒙阴

路透伦敦1月6日电---德国总理梅克尔与法国总统萨科齐下周将会面讨论欧元区的债务危机,而关於资本黑洞正在欧元区银行内部扩大的担忧给两人2012年的第一场会议蒙上了阴影.

从技术上讲,欧洲银行业要到1月20日才需要阐述将如何在6月底之前筹集估计1,150亿欧元(1,471.2亿美元)的所需资本,来修补受到欧元区主权债务危机重创的资产负债表.

但在意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)被迫以大幅折价供股之後,投资者备感惶恐,他们势将要求看到更多关於其他筹资计划的细节.

"银行必须摊牌,"SICA Wealth Management总裁暨投资长Jeffrey Sica称,其并补充指资本筹措计划缺乏透明度,正驱动资金流出欧洲.

银行筹集资本的影响将大范围扩散,因为它们可能寻求通过供股、缩减向客户的放贷、出售资产、减少派息或降低员工薪酬等手段来填补资本空缺.但国家政府可能得援助任何无法筹到资金的银行.

"我预计,随着投资者面对的情况日益明朗,以及听到越来越多的银行资本需求,我们将持续看到资金移出欧债并进入其他资产,"Sica称.

对於金融业体质的疑虑越发加剧的一个迹象,是银行自身在欧洲央行(ECB)囤积了规模创纪录的存款,却不愿以更高的利率彼此放款.

周五的数据显示,商业银行在欧洲央行的存款触及4,550亿欧元的纪录水准.

为了缓解银行业的压力,欧洲央行上月向欧洲银行系统挹注了近5,000亿欧元的三年期低息资金.

梅克尔和萨科齐周一在柏林的工作午餐会料主要聚焦于针对1月30日欧盟领袖峰会所采取的策略.这次会议预计不会出炉什麽重大消息,所有的市场反应也只可能是昙花一现.

"会谈可能会给市场带来短暂的疏解,但对真正问题所在仍视而不见:要如何应对所有这些到期债务,如何应对银行业的问题?"Sica说道.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)所有国家世界指数.MIWD00000PUS在2011年收跌9.2%,为2008年以来表现最差的一年,这对改善基金经理的信心根本无济于事.

**债务忧虑持续**

欧洲方面市场将迎来的另一件大事,是西班牙和意大利分别在周四和周五举行的标债.这将是市场对欧洲政府信任程度的真正测试.第一季余下时间里还有大规模的既定融资.

"主权债融资成本和利差水准将备受关注,特别是意大利10年期公债收益率(殖利率)再度超过7%的情况下,"法国巴黎银行首席欧元区市场分析师Ken Wattret称.

有关民间部门参与希腊1,300亿欧元第二轮债务重组计划的谈判,也可能影响主权债市场的人气.

欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯敦促欧元区领导人放弃让民间债权人参与希腊债务减值的计划.他称,"这会帮助重塑"欧元区内的信心,而提高希腊政府的融资成本会降低区内其他政府的融资费用.

**ECB会议**

欧洲央行决策者周四将举行月度会议,尽管外界担忧欧元区经济正在步入衰退,但此次会议却不太可能降息.

"下周政策会议上利率变动的概率已经缩小,主要是因为欧元区的经济活动数据整体没有我们先前想得那麽糟糕,"巴黎银行的Wattret说.

路透对66位分析师的调查显示,多数人预计欧洲央行将在2月或3月将利率从当前的1%调降到0.75%的纪录新低.

2011年底欧元区经济下滑势头加剧,因零售销售减少且信心恶化,但企业景气有所改善,令人希冀预期中的衰退可能温和.

下周将公布的数据有欧元区的11月工业生产,包括德国和法国,还有英国的工业生产数据.

美国将发布12月零售销售数据,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将发布经济褐皮书.

未来两周中国也将公布一系列12月经济数据,包括贸易、货供和新增贷款等,将为投资者提供有关这个全球第二大经济体步伐放缓的更多信息.

美国铝业将在周一股市收盘後发布财报,从而拉开第四季美国企业财报季的帷幕.不过大部分企业财报要到临近月底才出炉.(完)