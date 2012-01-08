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市场报道 | 2012年 1月 8日 星期日 11:01 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货1月3日持仓报告(表)

路透1月6日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月3日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,176,009口)

308,639 117,910 155,927 579,892 661,571 1044458 935,408 131,551 240,601

较12月27日变动(增加22,031口)

14,908 -21,014 9,035 1,658 27,844 25,601 15,865 -3,570 6,166

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.2 10.0 13.3 49.3 56.3 88.8 79.5 11.2 20.5

各类交易商数量(总计为688家)

164 155 170 185 305 441 558(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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