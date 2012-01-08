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市场报道 | 2012年 1月 8日 星期日 11:00 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货1月3日持仓报告(表)

路透1月6日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年1月3日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(152,079口)

50,844 35,491 11,455 75,945 92,212 138,244 139,158 13,835 12,921

较12月27日变动(增加731口)

3,011 -6,203 2,244 -6,240 7,392 -985 3,433 1,716 -2,702

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.4 23.3 7.5 49.9 60.6 90.9 91.5 9.1 8.5

各类交易商数量(总计为224家)

73 72 53 52 62 157 159(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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