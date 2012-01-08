版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 8日 星期日 11:03 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金1月3日持仓报告(表)

路透1月6日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年1月3日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(423,275口)

169,339 38,368 33,357 164,117 325,960 366,813 397,685 56,462 25,590

较12月27日变动(增加4,330口)

1,926 1,743 1,674 1,595 -494 5,195 2,923 -865 1,407

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.0 9.1 7.9 38.8 77.0 86.7 94.0 13.3 6.0

各类交易商数量(总计为295家)

142 78 73 52 51 226 176 (完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐