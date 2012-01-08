版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 8日 星期日 11:04 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货1月3日持仓报告(表)

路透1月6日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月3日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,373,018口)

301,080 156,612 403,887 581,401 753,553 1286368 1314052 86,650 58,966

较12月27日变动(增加47,456口)

4,079 4,199 36,033 -770 8,013 39,342 48,245 8,114 -789

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.9 11.4 29.4 42.3 54.9 93.7 95.7 6.3 4.3

各类交易商数量(总计为316家)

110 92 142 84 93 277 255 (完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐