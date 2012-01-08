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市场报道 | 2012年 1月 8日 星期日 11:06 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货1月3日持仓报告(表)

路透1月6日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月3日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(460,650口)

110,219 70,808 67,574 239,308 251,208 417,101 389,590 43,549 71,060

较12月27日变动(减少19,357口)

5,396 -5,006 -2,888 -17,733 -6,407 -15,225 -14,301 -4,132 -5,056

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.9 15.4 14.7 52.0 54.5 90.5 84.6 9.5 15.4

各类交易商数量(总计为442家)

141 114 145 87 144 314 346 (完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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